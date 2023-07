Pompierii romani aflati in Grecia au fost solicitati sa intervina la incendiile din insula Rodos, iar in acesta dimineata salvatorii au ajuns pe insula.Pompierii romani dislocati in Grecia, au ajuns luni dimineata, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si entitatile afiliate acestuia au trimis vineri in Grecia inca 52 de profesionisti, potrivit Executivului. Acestia s-au deplasat pe cale terestra, cu patru ... citeste toata stirea