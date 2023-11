Primele trageri reale cu sistemul Patriot intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020 au avut loc ieri in poligonul Capu Midia, in cadrul exercitiului PATRIOT SPARK 23.Regimentul 74 PATRIOT a executat primele lansari cu sistemul de rachete sol-aer PATRIOT in poligonul de trageri Capu Midia. Militarii romani au lansat rachete de tip PAC-2 ATM pe tinte aeriene simulate de drone MQM 178 Firejet si ULTRA 20, anunta Regimentul 74 PATRIOT.A fost lovita o tinta la 60 km departare."E ... citeste toata stirea