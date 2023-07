Preotul Sebastian Parvu, directorul Primei Scoli Romanesti a declarat, intr-o conferinta de presa, ca institutia ar mai avea nevoie de o finantare in valoare de un milion de lei pentru a pune in valoare patrimoniul cultural.Suntem in al treilea an in care tot procesam colectii, igienizam spatii si ridicam nivelul in care putem trasa patrimoniul. Am descoperit ca sunt colectii foarte valoroase. Am descoperit ca suntem abia in faza in care inventariem, catalogam, conservam la nivel primar si ... citeste toata stirea