VIDEO Primaria Sacele: Noi reduceri si facilitati pentru saceleni la transportul in comun

Primaria Sacele va acorda noi reduceri si facilitati privind transportul in comun.Primarul Municipiului Sacele, Virgil Popa, anunta mai multe beneficii de la 1 mai, pe mijloacele de transport local in comun, pentru seniori, veterani si persoane cu handicat, dar si asistentii personali ai acestora.Astfel, pensionarii si varstnicii de peste 65 ani care au venituri pana la 3.000 lei vor beneficia de abonament metropolitan gratuit.Totodata, vor beneficia in continuare de gratuitate la ... citește toată știrea