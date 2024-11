VIDEO "Printul cu antemergator", amendat si lasat pieton dupa ce a urmarit o masina de Politie aflata in misiune

"Printul cu antemergator" a fost amendat si lasat pieton dupa ce a urmarit o masina de Politie care se deplasa la un accident.Politia Romana a facut public un caz in care un sofer din Suceava s-a crezut mai presus de lege si s-a tinut dupa o masina de politie aflata in misiune, care se deplasa la un accident rutier.Potrivit Politiei Romane, in momentul in care ... citește toată știrea