Un pui de urs a fost surprins de un sofer, in Sacele, in zona Baciu.Odata cu incalzirea vremii, ursii au inceput sa fie din nou activi. Acestia ies din padure si se apropie tot mai des de localitati, in cautare de hrana.Asta s-a intamplat joi seara, cand un pui de urs a fost surprins pe Bulevardul Brasovului din municipiul Sacele, relateaza ... citeste toata stirea