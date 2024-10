VIDEO Razie la Rasnov pentru prevenirea infratiunilor silvice. Sute de metri cubi de lemn fara provenienta

In data de 22 octombrie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a desfasurat o actiune de amploare in localitatile Rasnov si Zarnesti, ce a avut ca scop prevenirea si combaterea ilegalitatilor in domeniul silvic.In actiune au fost angrenate efective marite de politisti, avand ca obiectiv, in principal, verificarea agentilor economici cu obiect de activitate prelucrarea, depozitarea si comercializarea materialului lemnos, dar si verificarea modului de respectare a prevederilor ... citește toată știrea