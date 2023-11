Avionul care i-a adus acasa pe romanii evacuati din Fasia Gaza au ajuns pe Aeroportul Otopeni. Premierul Marcel Ciolacu a mers in Egipt pentru ai intampina si s-a intors in tara impreuna cu ei.Avionul care i-a adus acasa pe romanii evacuati din Fasia Gaza au ajuns pe Aeroportul Otopeni. Premierul Marcel Ciolacu a mers in Egipt pentru ai intampina si s-a intors in tara impreuna cu ei.Miercuri seara, in jurul orei 22.00 a aterizat aeronava care i-a adus in tara pe romanii evacuati din Fasia ... citeste toata stirea