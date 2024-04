Video. Romanul ,,Iuda" de Ion Gavrila Ogoranu a fost reeditat. Povestea romanului si a celui care a avut in pastrare manuscrisul

Romanul ,,Iuda" a vazut lumina tiparului in 2008, la doi ani de la plecarea in vesnicie a eroului Rezistentei Anticomuniste, Ion Gavrila Ogoranu. Romanul a aparut la editura Marist din Baia Mare, autori fiind Ion Gavrila Ogoranu si Anamaria Ciur. Volumul a fost reeditat de Fundatia Ion Gavrila Ogoranu, editura Sanziana, lansarea fiind organizata la sediul fundatiei din Bucuresti vineri, 26 aprilie a.c.Istoria romanului ,,Iuda" spusa de autori,,Lucrarea de fata a fost scrisa la munte in ... citește toată știrea