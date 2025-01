VIDEO Roxana Minzatu a depus juramantul in fata Curtii de Justitie a UE

Brasoveanca Roxana Minzatu, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, a depus juramantul in cadrul Angajamentului Solemn al membrilor Colegiului in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.Reprezentanta a Romaniei si vicepresedinte al Comisiei Europene, Roxana Minzatu a depus luni juramantul, in cadrul Angajamentului Solemn al membrilor Colegiului, in fata CJUE."Astazi (n.r.-luni), la Luxemburg, am depus juramantul in calitate de Vicepresedinte-Executiv al Comisiei Europene, in ... citește toată știrea