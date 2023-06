Roxana Minzatu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, ne-a acordat un scurt interviu asupra importantei functionarii Aeroportului International Brasov - Ghimbav.Minzatu spune ca toata lumea trebuie sa se bucure pentru realizarea Aeroportului, iar Brasovul va avea o dezvoltare economica in anii care vin:"Cel mai important est sa recunoastem astazi, ca a fost un fantastic efort de echipa in ultimii ani. Presedintele Vestea are un merit si cred ca vointa lui a ... citeste toata stirea