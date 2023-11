Astazi, se deschide sezonul de schi in Poiana Brasov. In acest context Salvamont Brasov vine cu recomndari si sfaturi utile pentru practicantii sporturilor de iarna.Avand in vedere ca in perioada urmatoare se vor deschide mai multe partii de practicare a sporturilor de iarna, Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Brasov, serviciu aflat in subordinea Consiliului Judetean Brasov, va recomanda:Sa alegeti un echipament de alunecare pe zapada corespunzator, din punct de vedere al ... citeste toata stirea