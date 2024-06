Video. Sarbatoarea Sanzienelor si hramul bisericii de la Boholt. Aruncatul bortelor, obicei vechi al satului

Boholt este o autentica vatra de sat ardelean care si-a pastrat peste vremi viata spirituala, datinile si obiceiurile nealterate. De Sanziene, satenii sunt reuniti de vechi traditii in vatra satului, de la cei cu tamplele carunte la cei abia inganand graiul locului. La Boholt traditia merge mai departe. De sarbatoarea ,,Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul", este obiceiul de a se arunca bortele din flori de sanziene peste casa. In urma cu ani fiecare familie il tinea in gospodaria sa, dar astazi ... citește toată știrea