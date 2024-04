VIDEO Schioare surprinsa de avalansa in Muntii Rodnei. Femeia a fos acoperita de zapada si tarata pana la poalele muntelui

O schioare a fost prinsa de avalansa in Muntii Rodnei, acoperita de zapada si tarata pana la poalele muntelui.O femeie a scapat ca prin minune cu viata dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in timp ce era la schi in Muntii Rodnei.Temperaturile pozitive din ultima perioada au dus la aparitia mai multor avalanse, atrag atentia salvamontistii.Femeia a fost acoperita de zapada si tarata la poalele muntele. "Doar norocul a facut ca aceasta sa poata iesi teafara de sub zapada", a sustinut ... citește toată știrea