VIDEO Se circula fara restrictii pe DN1, in Vladeni. Un nou sens giratoriu pe DN73, intre Brasov si Cristian

DRDP Brasov anunta ca de vineri, se circula fara restrictii in localitatea Vladeni, pe DN1, Brasov - Sibiu, iar lucrarile de modernizare a DN73 intre Bran si Moieciu, avanseaza.Drumarii brasoveni spun ca au fost finalizate lucrarile de reabilitare a pasajului de peste calea ferata de la intrarea in Vladeni, pe DN1, astfel restrictiile de circulatie au fost ridicate"Au fost finalizate lucrarile de reabilitare a pasajului de peste calea ferata de la intrarea in localitatea Vladeni, ... citește toată știrea