Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) a anuntat ca se circula in conditii de iarna pe DN73, intre Rasnov si Bran.DRDP Brasov transmite ca dupa un episod de viscol puternic, situatia a revenit aproape la normal intre Rasnov si Bran iar in acest moment se circula in conditii de iarna pe acest sector de drum national.Drumarii recomanda soferilor sa evite pe cat posibil deplasarile in aceasta perioada sau, in cazul in care sunteti nevoiti sa faceti acest lucru, nu plecati la drum fara ... citeste toata stirea