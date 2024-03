VIDEO Se monteaza parapete pe role pe drumuri din judetele Brasov si Sibiu

Drumarii brasoveni monteaza parapete pe role, pe mai multe drumuri din judetele Brasov si Sibiu.DRDP Brasov anunta ca in aceasta perioada se monteaza parapete pe role pe mai multe tronsoane de pe DN 1 intre judetele Brasov si Sibiu, dar si pe DN 13.Lucratorii de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov vor monta, in acest an, parapete pe role pe o distanta totala de 3 kilometri, pe diferite sectoare de drum national din judetueleBrasov si Sibi.Potrivit drumarilor, ... citește toată știrea