VIDEO Se vor face analize fructelor si legumelor vandute in pietele din Brasov pentru a se stabili cantitatea de pesticide folosite

In sedinta de astazi, Consiliul Local a aprobat noul regulament privind organizarea comertului in pietele publice ale municipiului Brasov, act normativ prin care Municipalitatea se asigura ca toate categoriile de producatori din domeniul agricol vor avea un acces facil in pietele brasovene, in paralel cu o verificare mai stricta a calitatii si autenticitatii produselor.In acest fel, brasovenii vor putea cumpara produse romanesti, de calitate, sustinand munca micilor producatori agricoli.,, ... citeste toata stirea