Seful fortelor aeriene ale Hamas a fost ucis intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii, potrivit armatei israeliene.Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii.Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, Murad Abu Murad, potrivit Times of Israel, relateaza ... citeste toata stirea