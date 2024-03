VIDEO Serban Sovaiala, fost consilier local independent, la Culisele Brasovului cu Sebastian Dan

Doru Dima a lansat, in emisiunea "Culisele Zilei cu Sebastian Dan", provocarea: "Brasovul - Primul oras liber de politicieni!" la emisiunea "Culisele Zilei cu Sebastian Dan".Ce ar insemna acest lucru, sa avem independenti in forul legislativ si, de ce nu, in executivul local, aflati de la fostul consilier local independent Serban ... citește toată știrea