Video si foto. Ce spunea constructorul, in iulie, despre bazinul semiolimpic de la Fagaras: ,,Visam sa fie gata intr-un an, nu se poate!"

Bazinul semiolimpic de la Fagaras este o investitie care trebuia finalizata in 12 luni. Copiii din urbe si nu doar ei se asteptau sa-l foloseasca inca din luna iunie 2022, dar sunt obligati acum sa mai astepte. 7 iunie 2022 era data stipulata in autorizatia de construire emisa de Primaria Fagaras pentru finalizarea lucrarilor. Dar termenul n-a fost respectat. Primaria Fagaras, beneficiarul investitiei, comunica faptul ca abia undeva in 2023 bazinul va fi finalizat, fara sa explice insa cauza ... citeste toata stirea