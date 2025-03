Video si Foto. Drumul mortii a mai facut doua victime. Doi morti si doi raniti in accidentul rutier grav petrecut, luni, pe DN1, in apropierea localitatii Oltet

https://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2025/03/VID_20250324_125443.mp4https://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2025/03/VID_20250324_125539.mp4Un grav accident rutier a avut loc luni, 24 martie a.c., in jurul orei 12.00, pe DN1, in apropierea localitatii Oltet. In urma impactului frontal intre un autoturism marca Skoda cu nr de inmatriculare in judetul Sibiu si o autoutilitara inmatriculata in judetul Brasov doua persoane au decedat, iar alte doua au fost transportate la spitalul din ... citește toată știrea