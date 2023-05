Georgiana Neselean si Fulg, armasarul de rasa Lipitana de la Herghelia Sambata de Jos, au fost aplaudati la scena deschisa la Festivalul Calului de Rasa Lipitana desfasurat in Slovenia, la Lipica, in perioada 21-22 mai 2023. Pe ritm de Ciocarlia, Georgiana si Fulg au demonstrat ca traditia cresterii lipitanilor la Herghelia Sambata de Jos continua. Alti patru armasari de rasa Lipitana de la Herghelia Sambata de Jos au fost prezentati, in atelaj, sub conducerea maestrului emerit al sportului ... citeste toata stirea