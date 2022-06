Video si foto. Inca o promisiune! Targul de animale din Fagaras, depozit ilegal de gunoaie

Isi mai aduc aminte fagarasenii ce declara primarul Fagarasului in noiembrie 2019? Era o promisiune ca multe altele cu care cetatenii platitori de taxe si impozite locale sunt deja obisnuiti. In sensul ca se vorbeste in presa obedienta, dar nu se face nimic. Sa reluam atunci.,,In bugetul local pe anul 2019 am prevazut o investitie de modernizare a targului de animale, printr-un abator mobil, un incinerator, o fosa septica autorizata, pentru a putea autoriza acel spatiu, astfel incat toti ... citeste toata stirea