Video si foto. ,,La inceput a fost padure" spune Constantin Badea, localnicul care a coordonat santierul pentru edificarea orasului Victoria. Cum s-a construit orasul de la poalele Fagarasilor

Daca am face un arc peste timp pentru a ne imagina zona de la poalele Fagarasilor unde azi se intinde orasul Victoria si ruinele combinatului chimic, am avea imaginea unei paduri dese de brad si de foioase. Era locul in care patrundeau doar proprietarii terenurilor, vechii coloni din Ucea si Vistea Mare, sau ciobanii cu turmele lor de oi, care urcau primavara in golul alpin, iar, la Ziua Crucii din septembrie, coborau la poale, pregatindu-se de transhumanta. Din 1939 insa, lucrurile s-au ...