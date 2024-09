Video si Foto. Scoala din Sinca Noua, sub asediul parintilor nemultumiti. Directoarea s-a baricadat in birou. Reprezentantii ISJ Brasov, tinuti la usa de directoare. Scandalul continua

A 3-a zi de scoala la Scoala Gimnaziala Sinca Noua. Sali de clasa fara mobilier, parinti nemultumiti si revoltati pe holurile scolii, elevii impartiti prin diferite clase pentru a fi supravegheati, directoarea baricadata in biroul ei, profesorii bulversati, doi inspectori scolari, aterizati in mijlocul scandalului. O scoala sub asediul nemultumirilor! Asa arata Romania educata, vazuta de la o scoala gimnaziala rurala din mijlocul tarii!Directoarea baricadata in birouInca de dimineata, ... citește toată știrea