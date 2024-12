Video. Spectacol de colinde in centrul satului Mandra sambata, 21 decembrie. Mos Craciun va oferi daruri copiilor din comuna. Ceata de feciori la Mandra, Toderita, iar la Sona, Ceata insuratilor

In comuna Mandra se va da startul sarbatorilor de iarna printr-un concert de colinde programat in centrul localitatii Mandra in seara de 21 decembrie. Primarul comunei, Emil Morar, a invitat la acest spectacol toate cele cinci parohii din comuna, scoala si firmele care functioneaza pe raza comunei.,,Pe 21 decembrie, ora 17.30, la Mandra, se va desfasura un spectacol de colinde in care vor fi implicate toate parohiile din cele cinci sate ale comunei, primaria, scoala, dar si firmele care-si ... citește toată știrea