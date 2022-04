VIDEO Studiul lupilor din Muntii Fagaras cu ajutorul geneticii si concluziile preliminiare

A mai trecut un sezon de munca pe teren si se incheie o alta etapa a studiului de monitorizare prin metode ADN a populatiei de lupi (Canis lupus), in Muntii Fagaras. Specialistii Fundatiei Conservation Carpathia au inceput activitatea in iarna 2017 - 2018 si au completat cu date in fiecare iarna, pana in prezent. Studiul demonstreaza ca un program de monitorizare pe termen lung poate fi dezvoltat in Carpatii romanesti si ca poate schimba managementul faunei salbatice, astfel incat luarea ... citeste toata stirea