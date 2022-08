VIDEO Sute de sanctiuni, in weekend, la Brasov

In perioada 12 - 14 august 2022, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov au organizat si desfasurat actiuni, cu efective marite, in mediul rural din judetul Brasov, in vederea asigurarii unui climat optim de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, depistarea si sanctionarea conducatorilor de autovehicule aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, prevenirea faptelor ... citeste toata stirea