VIDEO Targ de locuri de munca, la Casa Armatei, astazi, 4 martie

Targ: First Job School organizeaza un targ de locuri de munca la Casa Armatei din Brasov, in data de 4 martie 2025, intre orele 10:00 si 18:00. Acesta este cel mai mare eveniment de recrutare din regiune, cu peste 50 de angajatori din Romania si strainatate, care vor oferi peste 500 de locuri de munca vacante in diverse domenii.TargLocuri de munca pentru toate nivelele de ... citește toată știrea