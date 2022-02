VIDEO Teodora Claudia Ciocan (C.N. "Dr. Ioan Mesota"): Prin voluntariat facem viata mai frumoasa multor oameni

O noua emisiune Elevi pentru Elevi ! Singura emisiune realizata de Consiliul Judetean al Elevilor Brasov in parteneriat cu Televiziunea Online TViBV Grupul Iubim Brasovul.Invitata de azi este Teodora Claudia Ciocan, vicepresedinte executiv al Consiliului Judetean al Elevilor Brasov. Eleva in clasa a XI-a in cadrul Colegiului National "Dr. Ioan Mesota" Brasov, aceasta este o persoana implicata in activitati de voluntariat."Este important sa ne implicam pentru ca in acest fel putem inspira si ... citeste toata stirea