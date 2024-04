VIDEO Transfagarasanul ar putea fi deschis in luna mai. Drumarii au inceput deszapezirea

Transfagarasanul ar putea fi deschis in acest an, chiar in luna mai, anunta DRDP Brasov. Drumarii au inceput, deja, deszapezirea drumului.DRDP Brasov anunta ca facem primele evaluari in vederea deszapezirii Transfagarasanului!.Drumarii brasoveni spun ca datorita cantitatii mici de zapada din acest an, miercuri, 10 aprilie, au inceput deszapezirea Transfagarasanului mai devreme, fata de alti ani.Astfel, Transfagarasanul , cel mai spectaculor drum din Romania, ar putea fi deschis chiar in ... citește toată știrea