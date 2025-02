VIDEO Transport agabaritic record pe drumurile din Romania: Are 128 de metri lungime si aproape 800 de tone

Un transport agabaritic urias a intrat duminica dimineata in Romania.Distribuie daca iti place!Un transport agabaritic record pentru Romania, de aproape 800 de tone, traverseaza tara catre Termocentrala Mintia.Duminica, in jurul orei 09:00, a intrat in Romania prin punctul de trecere a frontierei Nadlac I un transport agabaritic care duce o turbina la Termocentrala Mintia aflata in plin proces de retehnologizare, a anuntat duminica dimineata CNAIR. ... citește toată știrea