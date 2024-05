VIDEO Transporturi ilegale de lemne descoperite de politisti din elicopter, in apropiere de DN 1, in judetul Brasov

Doua autocamioane incarcate cu lemne au identificate de politistii brasoveni in apropiere de DN 1, in judetul Brasov cu ajutorul elicopterului Politiei Rutiere.Doua transporturi ilegale de lemne au fost descoperite de politisti de un elicopter al Politiei Rutiere, care supraveghea traficul, in apropiere de DN 1, in judetul Brasov.Politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au oprit miercuri, 1 mai, doua autocamioane, care transportau materiale lemnos, ... citește toată știrea