VIDEO Trei tineri, retinuti la doua zile, dupa ce au vandalizat 51 de masini, in Suceava

Doi tineri de 23 de ani si o tanara de 22 de ani, retinuti pentru vandalizarea a 51 de masini in judetul Suceava.Trei tineri de 22 si 23 de ani au fost retinuti in cazul masinilor vandalizate pe mai multe strazi din Suceava, iar anchetatorii au identificat 51 de vehicule la care fie au fost rupte numerele, fie au fost sparte parbrizul sau luneta.Incidentul s-a petrecut marti dimineata, in jurul orei 05:00, cand un barbat de 43 de ani din municipiul Suceava a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca ... citește toată știrea