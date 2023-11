Video: Mesagerul de Sibiuhttps://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2023/11/video-accident-porumbacu.mp4Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, la intrarea in Porumbacu de Jos, dinspre Sibiu. Din primele informatii nu sunt victime, iar traficul se desfasoara ingreunat pe un singur sens. Cauza probabila a accidentului este, potrivit martorilor, viteza excesiva."DN 1, km. 277+500, la intrarea in ... citeste toata stirea