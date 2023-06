Un pilot a murit duminica seara in apropierea aerodromului din comuna Ineu, judetul Bihor, dupa ce s-a prabusit cu planorul.Un barbat care pilota un planor a murit, duminica seara, dupa ce s-a prabusit cu planorul in apropierea aerodromului din comuna Ineu, a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bihor, lt. col. Camelia Rosca, transmite Agerpres.Potrivit sursei citate, ISU Bihor a fost sesizat, in jurul orei 19,00, cu privire la ... citeste toata stirea