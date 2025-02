VIDEO Un barbat de 24 de ani, a fost inghitit de o balena si eliberat nevatamat cateva secunde mai tarziu

VIDEO Un barbat a fost inghitit de o balena si eliberat nevatamat cateva secunde mai tarziuDistribuie daca iti place!Un caiacist a fost inghitit de o balena cu cocoasa in largul Patagoniei chiliene si a fost eliberat nevatamat cateva secunde mai tarziu.Un caiacist este inghitit si eliberat teafar de catre o balena in largul Patagoniei chiliene, in Stramtoarea Magellan.Adrian Simancas a fost inghitit in weekend de catre o balena cu cocoasa, in largul Patagoniei chiliene, dupa care a fost ... citește toată știrea