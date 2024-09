Video. Un caz dur de violenta domestica la Venetia de Jos. O femeie loveste cu bestialitate o alta femeie in plina strada

Tot mai multe cazuri de violenta in familie se inregistreaza in Romania, in care victime sunt femei si copii. Niciun agresor nu a ajuns dupa gratii, principala cauza fiind retragerea plangerii de catre victima sau, mai grav, victima a refuzat sa depuna plangere la Politie. La Venetia de Jos, o femeie este batuta de alta femeie in plina strada. Camerele de supraveghere montate de Primaria Parau au surprins fapta agresoarei, care o loveste cu bestialitate pe femeie, dupa care paraseste locul fara ... citește toată știrea