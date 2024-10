VIDEO Un copil de 10 ani filmat in timp ce conduce cu 160 km/h, in Dambovita

Imagini cu un copil care conduce un BMW pe un drum din judetul Dambovita au aparut in mediul online, iar politistii au demarat verificarile. Ei au anuntat ca atat copilul, cat si proprietarul masinii au fost identificati.Imagini cu un copil care conduce un BMW pe un drum din judetul Dambovita in timp ce asculta manele au aparut in mediul online. Imaginile par a fi filmate chiar din acelasi vehicul, de pe bancheta din spate.In clip se vede cum copilul intra inclusiv intr-o depasire, iar de o ... citește toată știrea