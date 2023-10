Un baiat de 9 ani a dat foc intentionat, unui carucior de copii in scara unui bloc din Tecuci si a provocat un incendiu.Un baietel in varsta de 9 ani a provocat intentionat un incendiu intr-un bloc din Tecuci. Isprava sa a fost surprinsa de camerele de supraveghere.Potrivit imaginilor publicate de monitoruldegalati.ro, copilul a intrat in scara blocului, ... citeste toata stirea