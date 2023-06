Un barbat si un copil de noua ani, tata si fiu, au fost loviti de tren, vineri seara, in tunelul Coramnic din Orsova, judetul Mehedinti.Cele doua victime se intorceau acasa de la pescuit in momentul accidentului. Din cauza ploii acestia s-au refugiat in tunelul feroviar, moment in care au fost loviti de tren.Rudele victimelor spun ca, mereu, treceau prin tunel si ca ar fi existat loc de refugiu.La locul evenimentului, a fost mobilizat si un echipaj SAJ cu medic. La sosirea salvatorilor, ... citeste toata stirea