Atac rusesc cu drone pe malul ucrainean al Dunarii, unele cazand in apropierea unui bac cu romani care pleca spre IsacceaNoi drone au fost lansate de armata rusa pe malul ucrainean al Dunarii, in apropiere de Isaccea, judetul Tulcea. Fortele aeriene din Ucraina spun ca atacul cu drone a vizat porturile de pe Dunare, in sudul regiunii Odesa.Atacul a avut loc in noaptea de luni spre marti, pe malul ucrainean al Dunarii, in zona localitatii Orlovka, unele cazand in apropierea unui bac cu ... citeste toata stirea