Un tanar din Satu Mare a furat masina unui taximetrist si s-a izbit violent cu aceasta de zidul unui bloc. In urma accidentului, barbatul a murit.Un barbat care a avut o altercatie cu un taximetrist din Satu Mare a furat taxiul, a plecat la volanul acestuia, a lovit un alt autovehicul si a intrat cu masina in zidul unui bloc de locuinte. In urma impactului, barbatul a murit, transmite News.ro.Evenimentul rutier in urma caruia un barbat in varsta de 28 de ani a murit a avut loc in noaptea de ... citeste toata stirea