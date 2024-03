VIDEO Un tanar din Resita a fost filmat cand trage cu pistolul intre blocuri

Un tanar de 20 de ani s-a filmat in timp ce tragea focuri de arma pe o strada din municipiul Resita, judetul Caras-Severin. Ulterior, acesta a postat videoclipul online, iar politistii i-au deschis dosar penal.Politia din Caras-Severin a anuntat ca s-a sesizat si au deschis o ancheta dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu un tanar in timp ce trage de trei ori in plan vertical cu un pistol.Imagini in care un barbat trage cu o arma in plan vertical, in apropierea unor blocuri ... citește toată știrea