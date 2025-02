VIDEO Un tanar din Satu Mare a furat masina unui livrator si a vandut-o cu 600 de euro. Cum l-au prins politistii

Un tanar din Satu Mare este acuzat ca a furat masina unui livrator si a vandu-o imediat cu 600 de euro. Barbatul a fost trimis in judecata.Un tanar de 24 de ani a furat masina unui livrator in Satu Mare si a vandut-o cu 600 de euro. Autoturismul a fost lasat cu cheile in contact chiar in fata localului. Barbatul a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de ... citește toată știrea