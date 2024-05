VIDEO Unul dintre inculpatii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, adus in tara

Unul dintre inculpatii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner a fost adus in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Irlanda. Cristian Marian Minae este acuzat de omor calificat.Marian Cristian Minae, unul dintre inculpatii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, a fost adus, marti noaptea, in tara. Acesta urmeaza a fi incarcerat, in vederea executarii mandatului, pentru continuarea cercetarilor."In noaptea de 30 aprilie spre 1 mai a.c., o ... citește toată știrea