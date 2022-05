VIDEO Urs capturat la Rasnov, in zona Cetatii Medievale

Un urs care obisnuia sa coboare in statiunea Rasnov, in cautare de mancare a fost prins marti seara de catre specialistii Ocolului Silvic Rasnov, cu ajutorul unei custi speciale, in zona Cetatii Medievale.Potrivit reprezentantiilor Primariei Rasnov, ursul a fost microcipat si relocat pe fondul cinegetic al orasului Rasnov, in zona Provita."Dupa ce a fost analizat de catre un medic veterinar, ursul a fost microcipat si relocat, in conditii de siguranta, ... citeste toata stirea