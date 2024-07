Video. ,,Vrem sa respiram aer curat la Victoria". Protest la Ecolab-Purolite

Un protest spontan a avut loc joi, 4 iulie a.c., incepand cu ora 18.00, in fata societatii Ecolab-Purolite din Victoria. ,,Vrem sa respiram aer curat la Victora" au sustinut cetatenii. Li s-a alaturat si primarul orasului, Camelia Bertea, care le-a explicat ca este alaturi de ei in actiunile pe care le organizeaza impotriva poluarii.,,Primaria Victoria nu are rol de monitorizare, dar am facut tot ce se putea pentru a avea aer curat in oras. Societatea Ecolab este renumita la nivel mondial ... citește toată știrea