VIDEO Zapada a pus stapanire pe drumuri din Brasov si Covasna. Ninge in continuare in centrul tarii

Zapada a pus stapanire pe drumuri din Brasov si Covasna. Ninge in continuare in centrul tarii, transmite DRDP Brasov.Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a actionat in cursul noptii cu 50 de utilaje de deszapezire care au raspandit aproximativ 300 de tone de material antiderapant pe arterele de drumuri nationale din judetele Brasov, Sibiu, ... citește toată știrea